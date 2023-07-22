مصرع طفل غرقا فى مياه نهر النيل ببنى سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بغرق طفل، 10 سنوات، بمياه النيل خلف قاعة نادي المهندسين بالكورنيش.

ونجحت قوات الإنقاذ النهري في مديرية أمن بني سويف، من انتشال جثة طفل يدعى ي.س 10 سنوات غرق في مياه نهر النيل خلف نادي المهندسين،أثناء الاستحمام وجرفه التيار لعدم إجادته السباحة، وجرى نقل الجثة وإيداعها مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.