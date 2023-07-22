اليوم السابع
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السبت، 22 يوليو 2023 08:24 م
أكرم القصاص
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مدير وكالة الطاقة الدولية: توقعات زيادة طلب النفط تعتمد على نمو الصين

السبت، 22 يوليو 2023 08:08 م
مدير وكالة الطاقة الدولية: توقعات زيادة طلب النفط تعتمد على نمو الصين نفط ارشيف
وكالات

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قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، السبت، إن الوكالة ستراجع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بناء على توقعات النمو الاقتصادي في الصين وبعض الدول الأخرى.

وجدد التأكيد على أن وجهة نظر الوكالة تميل إلى توقعات بأن تشهد أسواق النفط شحا في النصف الثاني من هذا العام بحسب سكاى نيوز عربية

وقال بيرول لصحفيين خلال اجتماع لوزراء الطاقة في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين في الهند إن مراجعة توقعات الطلب "تعتمد إلى حد كبير على النمو في دول كثيرة في النصف الثاني من العام، لكن بشكل أساسي على توقعات النمو في الصين".

وردا على سؤال عن سبل حدوث المزيد من الخفض في توقعات الطلب، قال "نعم لكن هناك احتمالا أيضا للمراجعة بالرفع، لذا سنرى كيف ستبدو التوقعات الخاصة بالاقتصاد الصيني. لكن على أية حال نتوقع شحا في النصف الثاني من العام".

 

وفي منتصف يوليو الجاري، قالت وكالة الطاقة الدولية، إن الطلب على النفط سيرتفع إلى مستوى قياسي هذا العام، لكن في ظل الظروف الاقتصادية المعاكسة ورفع أسعار الفائدة، ستكون الزيادة أقل بقليل من المتوقع.

 

وعلى الرغم من التوقعات بوصول الطلب إلى 102.1 مليون برميل يوميا، خفضت الوكالة، ومقرها باريس، توقعاتها للنمو لأول مرة هذا العام بمقدار 220 ألف برميل يوميا إلى 2.2 مليون برميل يوميا.

 

 


الطاقة

النفط

الغاز

الصين

البترول



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