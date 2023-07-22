محافظ الإسكندرية: ثورة 23 يوليو حاضرة في وجدان شعب مصر بما حققته من إنجازات

وقال محافظ الإسكندرية، إن ثورة 23 يوليو ستظل حاضرة في وجدان الشعب المصري، بما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، قد شهد الاحتفال المقام لاستقبال العام الهجرى الجديد 1445 هجرية ، بمسجد سيدى أبي العباس المرسي، وذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ هاشم سعد الفقى مدير عام الدعوة بالإسكندرية ولفيف من القيادات الشعبية.

وهنأ محافظ الإسكندرية أهالي الإسكندرية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد؛ داعياً المولى _عز وجل_ أن يعيدها علي الشعب المصرى بمزيد من الأمن والأمان والإستقرار على مصر الكنانة وشعبها العظيم، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.