متحف مطار القاهرة الدولى بمبنى الركاب 3 يحتفل ببدء العام الهجرى الجديد

كتب محمد أسعد

بمناسبه الفاعليات والأنشطة التي ينظمها قطاع المتاحف المصرية بالمجلس الأعلى للآثار احتفالاً بالعام الهجري الجديد، نظم متحف مطار القاهرة الدولي بمبنى الركاب 3، معرضاً مؤقتاً تحت عنوان "المشكاه فكر وحضارة"، والذي من المقرر أن يستمر لمدة شهر.

وأوضحت وفاء حمدي، مدير عام المتحف أن المعرض يسلط الضوء على تاريخ المشكاوات الإسلامية في مصر، حيث يقدم مجموعة من البوسترات عن تاريخ المشكاة وفن زخارفها والعصر الذهبي لها، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية.

وأضافت أن المتحف ينظم أيضاً ورشة عمل للأطفال من زوار المتحف لتدريبهم على فن وطرق صنع المشكاه باستخدام مواد صديقه للبيئة، كما يقدم مجموعة من الهدايا التذكارية لزواره احتفالاً بالعام الهجري الجديد.

ويذكر أنه تم افتتاح مُتْحَف مطار القاهرة الدوليّ بصالة 3 في عام ٢٠٢١م، ليكون بمثابة البوابة الأولى المؤدية إلى تاريخ مِصر العريق، بل والنافذة المطلة على آثارها الشاخصة وحضارتها الشامخة.

ويعرض المُتْحَف حاليًا مجموعة من أبرز القِطَع الأثرية التي يستطيع من خلالها الزائر أن يحيا في عبق تاريخ مِصر الخالد في مختلف عصوره المتتابعة. تلك القِطَع التي تُمَـثِّل مرآة لحضارات وفنون مِصر المختلفة بدايةً من العصر الفرعونيّ مرورًا بالعصرين اليونانيّ الرومانيّ فضلًا عن الفن القبطيّ نهايةً بالعصر الإسلاميّ والحديث.