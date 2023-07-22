كيف تصل العاصمة الإدارية الجديدة بوسائل النقل المتاحة

كتب سيد الخلفاوى

تعمل أكثر من وسيلة نقل على خدمة الوصول للعاصمة الإدارية الجديدة خاصة مع نقل الوزرارات للحى الحكومى، وينشر "اليوم السابع" خطوط النقل الجماعي للعاصمة الإدارية بالإضافة للخطوط الداخلية.

ـ القطار المكهرب من محطة عدلى منصور بالسلام لمدينة الفنون والثقافة.

ـ مترو الخط الثالث ينقل من القاهرة للقطار الكهربائي الخفيف.

48 مسار للأتوبيسات من القاهرة الكبرى.

خطوط مباشرة من أكتوبر لا تتوقف فى الطريق.

خطوط نقل من مدينة بنها

تشغيل أتوبيسات تعمل بالغاز والكهرباء من محطة الفنون والثقافة لأحياء العاصمة.

عدد الأتوبيسات التى تربط مع العاصمة 369 سيارة.

ـ أسعار ركوب الأتوبيسات 18 جنيها إلى 45 جنيها حسب المسافة.

سيكون هناك تطبيقات إلكترونية لمعرفة أوقات التشغيل ومواعيد الأتوبيسات.

يوجد 145 تاكسى كهرباء يعمل داخل العاصمة بتطبيق الكترونى.

الخطوط الداخلية للعاصمة تعمل مجانا فى البداية.

ـ أسعار الركوب داخل العاصمة من 5 لـ 7 جنيهات.

يوجد اشتراكات مخفضة لكافة الخطوط بما فيها القطار والمترو.

خطوط النقل لا تقتصر على الموظفين.

يوجد 50 أتوبيس غاز وكهرباء داخل العاصمة.