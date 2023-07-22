كامالا هاريس تنتقد مناهج محدثة فى فلوريدا تزعم استفادة السود من العبودية

كتبت رباب فتحى

انتقدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى معايير التدريس الجديدة "المثيرة للجدل" فى ولاية فلوريدا، والتي تتضمن الزعم بأن بعض السود استفادوا من استعبادهم، واعتبرت أن تلك المعايير ستسلب من الأطفال حق معرفة التاريخ الحقيقى للولايات المتحدة.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن هاريس ذهبت إلى فلوريدا يوم الجمعة لإلقاء كلمة أمام مجلس التعليم بالولاية بشأن المعايير الجديدة المثيرة للجدل لتاريخ السود. وفي خطاب مفعم بالعاطفة ، أعربت نائبة الرئيس عن مخاوفها حيال سرقة المعايير الجديدة لمعرفة الأطفال التاريخ الحقيقي للولايات المتحدة الذي تعلمه بقية العالم.

وقالت هاريس ، وهي أول امرأة وأول شخص أسود يشغل منصب نائب الرئيس ، "كل الأشخاص الذين يلتقوا أطفالنا حول العالم واضحون بشأن تاريخنا ، ونحن ... نرسل أطفالنا الآن لعدم معرفة ما هو تاريخنا ".

كان هاريس في جاكسونفيل لمناقشة سبل "حماية الحريات الأساسية ، وعلى وجه التحديد ، حرية تعلم وتعليم تاريخ أمريكا الكامل والحقيقي" ، حسبما ذكرت شبكة إن بي سي ، نقلاً عن مسئول في البيت الأبيض.

وقالت إن بي سي إنها التقت بقادة الحقوق المدنية والمعلمين والمسئولين المنتخبين وأعضاء المجتمع الآخرين.

ووافق مجلس التعليم في فلوريدا يوم الأربعاء على معايير جديدة لكيفية تعليم المدارس العامة تاريخ السود. ووفقًا لوثيقة من 216 صفحة ، سيتم الآن تعليم طلاب المدارس العامة أن بعض السود حصلوا على "منفعة شخصية" من العبودية - لأنها علمتهم مهارات مفيدة.

وقال أحد معايير المناهج الدراسية: "تتضمن التعليمات كيف طور العبيد المهارات التي ، في بعض الحالات ، يمكن تطبيقها لمصلحتهم الشخصية".

كما يقول المنهج الجديد أيضًا أن السود ارتكبوا أعمال عنف خلال بعض المذابح العرقية ، بما في ذلك أعمال الشغب العرقية في أتلانتا عام 1906 ومذبحة تولسا عام 1921.

في يوم الخميس ، في مؤتمر لمنظمة النساء السود في دلتا سيجما ثيتا ، أدانت هاريس معايير التعليم المحدثة ووصفتها بأنها "تاريخ تنقيحي".

وقالت نائبة الرئيس: "بالأمس فقط في ولاية فلوريدا ، قرروا أن طلاب المدارس الإعدادية سيتم تعليمهم أن المستعبدين يستفيدون من العبودية". "إنهم يهينوننا ولن نقبل ذلك".