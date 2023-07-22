قوات أمريكية تنفذ إنزالا جويا شرقي سوريا وتختطف 3 مواطنين بريف دير الزور

وكالات

قالت وكالة الأنباء السورية إن قوات أمريكية نفذت الجمعة، بمشاركة "قوات سوريا الديمقراطية"، عملية إنزال جوي في بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور الشرقي واختطفت عددا من المواطنين.

وذكرت الوكالة أن الإنزال الجوي رافقه إطلاق نار كثيف وعشوائي على منازل الأهالي والأراضي الزراعية المحيطة بها.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن القوات الأمريكية وقوات "قسد" طوقت البلدة وداهمت عددا من المنازل، حيث اختطفت 3 مواطنين واقتادتهم إلى قواعد قريبة من المنطقة.

وتنتشر قوات أمريكية في مناطق جنوب شرقي سوريا حيث أقيمت قاعدة التنف، وكذلك إلى الشمال الشرقي من سوريا وتحديدا قرب الحسكة ودير الزور، حيث المناطق الغنية بالنفط.