اليوم السابع
Ads
السبت، 22 يوليو 2023 06:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

قطع مياه الشرب 10 ساعات عن بعض المناطق في أسوان مساء اليوم.. اعرف التفاصيل

السبت، 22 يوليو 2023 04:28 م
قطع مياه الشرب 10 ساعات عن بعض المناطق في أسوان مساء اليوم.. اعرف التفاصيل قطع المياه - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن قطع المياه مساء اليوم السبت، ولمدة 10 ساعات عن مناطق وسط مدينة أسوان، نظرا للقيام بأعمال تركيبات وصيانة.
 
وذكرت الشركة فى بيانٍ لها، أنه نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بأعمال تركيب محابس وقطع خاصة وعدادات مياه بغرف المحابس بمدينة أسوان ، الأمر الذى سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن المناطق الأتية : شارع أبطال التحرير من جامع النصر حتى المحافظة ، وشارع السوق السياحى ، وشارع البركة من جامع المطار إلى المحطة.
 
وأوضح بيان الشركة أن قطع المياه يبدأ من الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت الموافق 22 / 7 / 2023 وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى الأحد الموافق 23 / 7 / 2023.
 
وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة .

قطع المياه

اسوان

شركه مياه الشرب والصرف الصحي

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة