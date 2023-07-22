"قتلت شقيقتها بعصا خشبية".. مصير "عجوز" القليوبية أمام القضاء

واقعة صادمة شهدتها محافظة القليوبية، بعد أن أقدمت "مسنة"على قتل شقيقتها باستخدام عصا خشبية، قبل أن تقرر النيابة حبسها على ذمة التحقيقات، وفى السطور التالية يكشف اليوم السابع مصير المتهمة أمام القضاء.

حدد قانون العقوبات فى مادته رقم (236) العقوبات المقررة على المتهمين فى مثل تلك القضايا. المادة 236 من قانون العقوبات نصت على أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن. وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي, فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وقد ألقت مباحث قسم أول بنها بمحافظة القليوبية، القبض على ربة منزل تبلغ من العمر 60 عاما لاتهامها بضرب شقيقتها حتى الموت بمنطقة مساكن طابا دائرة القسم، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطاراً من قسم أول بنها، بورود بلاغ من أحد المستشفيات باستقبالها سيدة تبلغ من العمر 70 عاما جثة هامدة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وراء ارتكاب الواقعة شقيقتها تبلغ من العمر 60 عاما حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وتواصل الأجهزة الأمنية فحص تفاصيل الواقعة وملابساتها.