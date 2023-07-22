اليوم السابع
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غرق 6 أشخاص ونجاة 48 آخرين أثناء محاولة للهجرة غير المشروعة بالمغرب

السبت، 22 يوليو 2023 06:19 م
غرق 6 أشخاص ونجاة 48 آخرين أثناء محاولة للهجرة غير المشروعة بالمغرب مهاجرين
وكالات

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لقي 6 أشخاص مصرعهم غرقًا، ونجا 48 آخرون، بعد فشل محاولة للهجرة غير المشروعة نحو السواحل الإسبانية، انطلاقًا من ساحل إقليم الناضور شمال المغرب، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
 
وأوضح بيان للسلطات المحلية أن الأشخاص المعنيين حاولوا الهجرة عبر زورق نفاث قادم من عرض البحر، غير أن الأحوال الجوية الصعبة وارتفاع موج البحر أدى إلى اصطدام الزورق بصخور بحرية، وفشل مهرب هؤلاء الأشخاص في محاولته؛ مضيفًا أنه تم انتشال الجثث، وتقديم الإسعافات للناجين، وفتح تحقيق للكشف عن الخلفيات والظروف المحيطة بهذه القضية.

مهاجرين

هجرة غير شرعية

إقليم الناضور

المغرب



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