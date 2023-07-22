اليوم السابع
Ads
السبت، 22 يوليو 2023 02:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

غرفة عمليات التضامن تتابع انتظام صرف مساعدات "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة

السبت، 22 يوليو 2023 01:00 م
غرفة عمليات التضامن تتابع انتظام صرف مساعدات "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة صرف المعاشات- أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي صرف المساعدات النقدية ضمن برنامج "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر يوليو الجاري، حيث أشارت إلى اننظام الصرف اليوم السبت، وذلك للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
 
وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، برنامج تكافل وكرامة بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعي للأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.
 
وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على قراره بزيادة مبلغ الدعم النقدي "تكافل وكرامة " بنسبة 25% اعتبارا  من شهر إبريل الماضي  لافتة الى أن قرار الرئيس لاقى ترحيبا وارتياحا كبيرا بين المستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة "والذي سيسهم في معاونة الأسر الأولى بالرعاية على مواجهة أعباء الحياة.

التضامن

تكافل وكرامة

شروط تكافل وكرامة

اسر تكافل وكرامة



الموضوعات المتعلقة

نقابة المعلمين: معاشات يوليو للأعضاء وصلت قيمتها 100 مليون جنيه

السبت، 22 يوليو 2023 02:00 ص

نقابة التجاريين فى "حسبة برما".. الأعضاء يشكون من تأخر صرف المعاشات رغم ضعف قيمتها "50 جنيها".. أمين النقابة: الصرف متوقف منذ 5 سنوات لعدم وجود موارد.. والحل فى إقرار التعديلات بعد وصول المتأخرات لـ 150 مليونا

الجمعة، 21 يوليو 2023 09:00 م

تعرف على شروط استحقاق وصرف المعاش المبكر وفقا للائحة قانون التأمينات

الجمعة، 21 يوليو 2023 12:00 م

التمثيل العمالى بإيطاليا: عودة صرف معاش مصرى متوفى لأسرته بعد توقف عامين

الخميس، 20 يوليو 2023 01:15 م

حصاد إنجازات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى دور الانعقاد الثالث.. 110 اجتماعات و80 طلب إحاطة وزيارة ميدانية لـ3 محافظات ونظر 4 مشروعات قوانين أبرزها الخاصة بالعلاوات وزيادة المعاشات وتعجيل موعد استحقاقها

الخميس، 20 يوليو 2023 11:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة