غانا: صياغة مسودة للتوسع فى استخدام السيارات الكهربائية

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قالت دوريس دودو، نائبة مدير إدارة الطاقة المتجددة بوزارة الطاقة فى غانا، إن بلادها انتهت من صياغة مسودة لسياسة تشغيل السيارات الكهربائية فى البلاد بهدف تطوير قطاع السيارات الكهربائية وتحقيق هدف صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2070.

وأوضحت أن حكومات بعض أكبر أسواق السيارات فى العالم اتخذت خطوات جريئة من أجل جعل السيارات الكهربائية الخيار الوحيد قريبا، مشيرة إلى عزم هذه الدول حظر بيع السيارات التى تعمل بالغاز والديزل بالكامل بحلول عام 2040، ويشمل ذلك الصين، أكبر سوق للسيارات فى العالم، والمملكة المتحدة، ودول أوروبية، وفقا لما نقلت صحف محلية.



وأضافت أنه إلى جانب اكتشافات النفط والغاز الحالية، فإن إمكانيات الطاقة الشمسية هائلة ويمكن تسخيرها لتوفير طاقة نظيفة ومستدامة للتنقل.



من جانبه قال البروفيسور، إرنست أجيمانج، كبير المحاضرين بجامعة غانا، إن غانا لديها محطتين فقط متاحتين للجمهور فى العاصمة أكرا لشحن السيارات الكهربائية وأن 3 وكلاء فقط للسيارات الكهربائية يمتلكون مرافق صيانة وفنيين مدربين، مشيرًا إلى استعداد العديد من الوكلاء لخوض تجربة صيانة السيارات الكهربائية.



وأضاف أن غانا استوردت حوالى 17 ألفا و660 سيارة كهربائية فى الفترة بين يناير 2017 وديسمبر 2021.



ووفقا لوزارة الطاقة فى غانا، فإن قدرة الطاقة بالبلاد تصل إلى 5400 ميجاوات وهو رقم أعلى بكثير من ذروة الطلب الحالية التى تصل لحوالى 3700 ميجاوات.