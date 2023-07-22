عضو بالجالية المصرية بنيويورك يقدم لوزيرة التضامن مقترح معاشات عن طريق التمويل الذاتي

كتب محمود راغب

سلم الدكتور محمد على، عضو الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مقترح معاشات للمصريين بالخارج عن طريق التمويل الذاتي، وتقوم فكرة المقترح على إطلاق برنامج معاشات للمصريين في الخارج بهدف توفير دعم مالي واجتماعي لهم، وذلك يتحقق من خلال اشتراكات شهرية يقوم بإيداعها المصريون المقيمون في الخارج، ويتم صرف المعاش المالي للمستحقين وفقًا لمبلغ الاشتراكات ومدة الاشتراك.

حضر اللقاء المهندس طارق سليمان رئيس النادى الثقافى المصرى الأمريكى، ونشأت زنفل نائب رئيس النادى، حيث ناقشوا مع الوزيرة أهمية المصري بالخارج والأهداف المرجوة، ووعدت الوزيرة ببحث المشروع وعرضه خلال لقائاتها خلال المرحلة القادمة.

ويقول الدكتور محمد على مقدم المقترح، أن فوائد البرنامج تتمثل في تعزيز الاستثمارات والتنمية الاقتصادية في مصر من خلال زيادة تدفق العملة الصعبة عن طريق تحويلات المصريين في الخارج، و توفير الدعم المالي للمصريين المسنين وضمان حياة كريمة لهم، و تشجيع المصريين في الخارج على العودة إلى مصر والاستثمار في بلدهم الأم، و تعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية بين المصريين في الخارج ومصر.

وأكد : يجب أن يتم تنفيذ البرنامج بشفافية ونزاهة، مع وضع معايير واضحة للتأهيل والاستحقاق للاستفادة من المعاشات، و يجب أن يتم التخطيط والتنسيق الجيد لتنفيذ البرنامج واستغلال الخبرات المتاحة لضمان فعاليته وتحقيق الأهداف المرجوة .