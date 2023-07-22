اليوم السابع
Ads
السبت، 22 يوليو 2023 01:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط 4 مصانع تصنع غراء الأخشاب من مخلفات الحيوانات

السبت، 22 يوليو 2023 12:36 م
ضبط 4 مصانع تصنع غراء الأخشاب من مخلفات الحيوانات حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة حملة مُكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة " القليوبية".
 
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد 5 قضايا متنوعة، ففى مجال حماية البيئة "الصحة العامة" تم ضبط 4 مصانع "تصنيع غراء الأخشاب من مخلفات جلود الحيوانات – تدوير المخلفات المعدنية فى تصنيع سبائك الزهر والنحاس والألمونيوم"، جميعها "بدون ترخيص" بمضبوطات بلغت 11 طن مواد خام مجهولة المصدر "مخلفات جلود حيواينة، ملح، جير حى" ومنتج نهائى لغراء لاصق مغشوش ومقلد وبدون بيانات ومُعد للتداول– 21 طن مواد خام معدنية لمخلفات معدنية مجهولة المصدر ومنتج نهائى لسبائك "الألمونيوم ، النحاس ، حديد زهر" بدون بيانات معد للتداول.
 
وفى مجال الثروة الزراعية "المخصبات الزراعية" تم ضبط مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج وتداول المخصبات والأملاح الزراعية بمضبوطات بلغت (23 طن مواد خام "كبريتات نحاس " سائلة مجهولة المصدر وبدون أى بيانات أو فواتير شراء تدل على منشأها تُستخدم فى التصنيع - طن منتج نهائى لمخصبات وأملاح زراعية مغشوشة ومقلدة وبدون ترخيص من الجهات المعنية مُعبأة ومُعدة للتداول – خط إنتاج غير مرخص لإنتاج وتعبئة المخصبات والأملاح الزراعية.
 

شرطه البيئه

شرطه المسطحات

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة

حملات مكبرة لشرطة البيئة والمسطحات بعدد من المحافظات.. اعرف التفاصيل

السبت، 24 يونيو 2023 01:07 م

شرطة البيئه والمسطحات تشن حملات أمنية بعدد من المحافظات

الجمعة، 23 يونيو 2023 12:04 م

تعرف على جهود شرطة البيئة والمسطحات المائية خلال 24 ساعة

الخميس، 22 يونيو 2023 12:08 م

حملة أمنية مكبرة لشرطة البيئة والمسطحات المائية بمحافظة الجيزة

الأحد، 14 مايو 2023 11:40 ص

حملة موسعة لشرطة البيئة والمسطحات لحماية الثروة الزراعية فى الجيزة والقليوبية

الأربعاء، 01 مارس 2023 12:35 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة