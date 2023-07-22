ضبط شقيقين تعديا على زوجة شقيقهما بالسلام

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

عقب رصد الأجهزة الأمنية تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، يتضمن تضرر إحدى السيدات من أشقاء زوجها، لقيامهم بالتعدى عليها بالضرب وإتلاف سيارة شقيقها حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر وتبين أنها "مقيمة بمحافظة الشرقية" وبإستدعائها تبين إصابتها بخدوش بإحدى يديها، وقررت بوجود خلافات مع زوجها، وأنها مقيمة بمنزل عائلتها بالشرقية، ولدى حضورها ونجليها لمسكن الزوجية بدائرة قسم شرطة السلام أول وبصحبتها شقيقها، فوجئت بقيام زوجها بتحريض شقيقيه بالتعدى عليها وعلى شقيقها بالضرب ورشقهما بالحجارة، مما نتج عنه إصابتها المنوه عنها وإحداث بعض التلفيات بالسيارة الخاصة بشقيقها.

تم ضبط المشكو فى حقهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وإتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.