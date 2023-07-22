اليوم السابع
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ضبط المتهم بقتل شخص بعيار نارى خلال مشاجرة بسبب خلافات مالية بشبين القناطر

السبت، 22 يوليو 2023 01:22 م
ضبط المتهم بقتل شخص بعيار نارى خلال مشاجرة بسبب خلافات مالية بشبين القناطر حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهم بإطلاق عيار ناري من سلاح ناري "بندقية ألية"، على شخص أخر خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتحرر محضرا بالضبط وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان قد شهد مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مصرع عاطل، على يد أخر، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات مالية بينهما، قام على إثرها المتهم بإطلاق عيار ناري من سلاح ناري "بندقية ألية"، وإصابته بالبطن، وفر هاربا، جرى نقل المصاب للمستشفى، إلا أنه توفى أثناء محاولة إسعافه، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لسرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغا من أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، باستقبال شخص مقيم بدائرة المركز، مصاب بعيار نارى بالبطن، وتوفى أثناء محاولة إسعافه.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين الأول "محمد ن ع"، 30 سنة، عاطل، مقيم عرب الغديري دائرة المركز، مصاب بعيار ناري بالبطن وتوفي على إثره، وطرف ثان "يوسف ع أ"، 32 سنة، عاطل، ومقيم ذات العنوان، بسبب خلافات مالية بين الطرفين، قام خلالها المتهم بإطلاق عيار نارى من سلاح نارى "بندقية ألية" وأحدث إصابته.

جرى نقل المجنى عليه لأحد المستشفيات بالقاهرة، وتوفى أثناء محاولة إسعافه، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لسرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

 

 

 


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