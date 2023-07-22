اليوم السابع
Ads
السبت، 22 يوليو 2023 01:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

شاب يعيد مبلغ 52 ألف جنيه عثر عليها داخل المحل الخاص به لصاحبها بالغربية

السبت، 22 يوليو 2023 12:58 م
شاب يعيد مبلغ 52 ألف جنيه عثر عليها داخل المحل الخاص به لصاحبها بالغربية الشاب االأمين
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عثر شاب على حقيبة بداخلها 52 ألف جنيه داخل المحل الخاص به بالغربية، بعدما تركها صاحبها وغادر المكان، وقام الشاب بالبحث عن صاحبها وأعادها له مرة أخرى دون الحصول على مكافأة منه.
 
وقال الشاب الأمين ويدعى كريم الشيخ، أنه كان متواجدا داخل السوبر ماركت الخاص به، وفى نهاية اليوم وأثناء الغلق عثر على حقيبة صغيرة، ويعد أن قام بفتحها وجد بداخلها مبلغ 52 ألف و400 جنيه وفاتورة أجهزة كهربائية.
 
وأضاف الشاب في تصريحات صحفية، أنه تحفظ على الحقيبة وما بداخلها من أموال، وقام بالنشر عن أوصافها على مواقع التواصل الاجتماعي سعيا للوصول لصاحبها.
 
وأشار أنه بعد النشر عنها حضر إليه شخص وأدلي بأوصاف الحقيبة وما بداخلها من مبلغ مالي، فقام بردها مرة أخرى لصاحبها، موضحا أن صاحب المبلغ عرض عليه مكافأة مالية نظير أمانته إلا أنه رفض الحصول عليها.
 
 
 
 
 

اخبار المحافظات

محافظة الغربية

امانة شاب

كفر الزيات

شاب يعثر على مبلغ مالى



الموضوعات المتعلقة

أمانة شاب فى الغربية.. أعاد نصف مليون جنيه بعد تحويلها لحسابه بالخطأ (فيديو)

الخميس، 11 مايو 2023 10:39 م

عثر على أموال فأعادها لأصحابها.. جدعنة وأمانة شاب فى الغربية (فيديو)

الإثنين، 20 مارس 2023 07:32 م

أمانة شاب.. نوبى يرد 50 ألف جنيه لصاحبها بعد خطأ تحويل بنكى.. أحمد: تربينا على الأمانة وصاحب المال كان يسدد به عملية جراحية لزوجته.. لم أفكر فى وساوس الشيطان ورفضت المكافأة لأن المال ليس من حقى.. صور

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 06:30 م

أمانة شاب.. نوبى يرد 50 ألف جنيه لصاحبها بعد خطأ تحويل بنكى

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 01:49 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة