شاب يعيد مبلغ 52 ألف جنيه عثر عليها داخل المحل الخاص به لصاحبها بالغربية

الغربية مصطفى عادل

عثر شاب على حقيبة بداخلها 52 ألف جنيه داخل المحل الخاص به بالغربية ، بعدما تركها صاحبها وغادر المكان، وقام الشاب بالبحث عن صاحبها وأعادها له مرة أخرى دون الحصول على مكافأة منه.

وقال الشاب الأمين ويدعى كريم الشيخ، أنه كان متواجدا داخل السوبر ماركت الخاص به، وفى نهاية اليوم وأثناء الغلق عثر على حقيبة صغيرة، ويعد أن قام بفتحها وجد بداخلها مبلغ 52 ألف و400 جنيه وفاتورة أجهزة كهربائية.

وأضاف الشاب في تصريحات صحفية، أنه تحفظ على الحقيبة وما بداخلها من أموال، وقام بالنشر عن أوصافها على مواقع التواصل الاجتماعي سعيا للوصول لصاحبها.

وأشار أنه بعد النشر عنها حضر إليه شخص وأدلي بأوصاف الحقيبة وما بداخلها من مبلغ مالي، فقام بردها مرة أخرى لصاحبها، موضحا أن صاحب المبلغ عرض عليه مكافأة مالية نظير أمانته إلا أنه رفض الحصول عليها.