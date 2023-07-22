زى النهارده.. استشهاد الشقيقين عدى وقصى صدام حسين خلال معركة مع قوات الاحتلال الأمريكية

وكالات

عدى صدام حسين هو الابن الأكبر لصدام حسين، وهو مولود فى 18 يونيو 1965، وهو شقيق قصى صدام حسين، وقد اعتبر عدى لسنوات عدة ولى عهد والده، إلا أنه خسر منصبه، بسبب سلوكه العصبى وخلافاته مع أبيه وأخيه.

تخرج عدى فى المدرسة الثانوية والتحق بكلية الهندسة، وطبعا تخرج فيها وترتيبه الأول على دفعته، وعلى الرغم من كونه ابن صدام الأكبر إلا أنه خسر منصبه كوريث لوالده، في أكتوبر 1988 لسلوكه العدوانى والعنيف، حتى إنه قتل خادم أبيه الشخصى، كامل حنا جيجو، وأبعده صدام لسويسرا كمساعد للسفير العراقي، ثم عينه أبوه رئيسا للجنة الأوليمبية العراقية والاتحاد العراقي لكرة القدم، ورئيسا للمنظمة في ديسمبر 1996.

أما شقيقه قصى، فهو مولود في 17 مايو 1966 وكان ينظر إليه أيضا بأنه سيكون خليفة لصدام وقد أوكل إليه والده مسؤولية حمايته، كما أوكل إليه مهمة قيادة قطاعات الجيش في منطقة بغداد خلال حرب العراق عام 2003.

وفى مثل هذا اليوم 22 يوليو 2003 شنت قوات التحالف بقيادة القوات الأمريكية عملية عسكرية على مخبأ عدى وقصى في الموصل مما أدى إلى استشهادهما فى معركة استمرت 6 ساعات.