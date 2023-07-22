اليوم السابع
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السبت، 22 يوليو 2023 10:05 م
أكرم القصاص
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رياح نشطة وأتربة مثارة تضرب عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية

السبت، 22 يوليو 2023 09:05 م
رياح نشطة وأتربة مثارة تضرب عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية رياح وأتربة
وكالات

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نبه المركز الوطني للأرصاد فى السعودية في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، من رياح نشطة، وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تشمل محافظات وادي الفرع، والحناكية، والمهد، والعلا، والعيص، تستمر حتى الساعة 9 مساءً.

كما نبه المركز الوطني للأرصاد، من أتربة مثارة على محافظة ينبع ومركز الرايس ، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وارتفاعاً للأمواج وشبه انعدام فى مدى الرؤية .

كما نبّه المركز الوطنى للأرصاد أيضا، من أتربة مثارة على منطقة جازان يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة، إضافةً للمناطق المفتوحة والطرق السريعة.


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