اليوم السابع
Ads
السبت، 22 يوليو 2023 02:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا والصين تنفذان قصفا مدفعيا على هدف بحري ضمن "تدريبات بحرية مشتركة"

السبت، 22 يوليو 2023 01:04 م
روسيا والصين تنفذان قصفا مدفعيا على هدف بحري ضمن "تدريبات بحرية مشتركة" الاسطول الروسى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن أسطول المحيط الهادئ الروسي أن روسيا والصين نفذتا قصفا مدفعيا مشتركا على هدف بحري مفترض في إطار التدريبات البحرية المشتركة "شمال / تفاعل 2023"، التي تنظمها بكين في بحر اليابان.

وذكر بيان للأسطول أن السفن الروسية استهدفت الهدف على مسافة تزيد على 5 كيلومترات باستخدام أنظمة مدفعية من طراز "إيه - 190" و "إيه كي -100" عيار 100 ملم، بينما استخدم الجانب الصيني مدافع "إتش/ بي جي - 38" عيار 130 ملم ومدافع مزدوجة الغرض عيار 76 ملم".

وأشار البيان إلى أن التدريبات شملت أيضا البحث عن غواصة افتراضية مجهولة ومرافقتها وإخراجها من المياه، موضحا أن التدريبات البحرية الروسية - الصينية المشتركة، التي بدأت في 20 يوليو الجاري، ستستمر حتى غد.

 


روسيا

روسيا والصين

الصين

مناورات عسكرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة