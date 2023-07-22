روسيا والصين تنفذان قصفا مدفعيا على هدف بحري ضمن "تدريبات بحرية مشتركة"

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أعلن أسطول المحيط الهادئ الروسي أن روسيا والصين نفذتا قصفا مدفعيا مشتركا على هدف بحري مفترض في إطار التدريبات البحرية المشتركة "شمال / تفاعل 2023"، التي تنظمها بكين في بحر اليابان.

وذكر بيان للأسطول أن السفن الروسية استهدفت الهدف على مسافة تزيد على 5 كيلومترات باستخدام أنظمة مدفعية من طراز "إيه - 190" و "إيه كي -100" عيار 100 ملم، بينما استخدم الجانب الصيني مدافع "إتش/ بي جي - 38" عيار 130 ملم ومدافع مزدوجة الغرض عيار 76 ملم".

وأشار البيان إلى أن التدريبات شملت أيضا البحث عن غواصة افتراضية مجهولة ومرافقتها وإخراجها من المياه، موضحا أن التدريبات البحرية الروسية - الصينية المشتركة، التي بدأت في 20 يوليو الجاري، ستستمر حتى غد.