ذا هيل: نيويورك تستخدم الذكاء الاصطناعي لمكافحة التهرب من أجرة مترو الأنفاق

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن هيئة متروبوليتان ترانزيت أكدت أن الذكاء الاصطناعي يساعد في تتبع التهرب من دفع الأجرة في مترو أنفاق مدينة نيويورك.

ويشير تقرير الهيئة الصادر في مايو 2023 عن التهرب من الأجرة، إلى أن "تكنولوجيا الكمبيوتر" تتعقب عمليات التهرب في سبع محطات في المدينة من خلال حساب عدد الإدخالات غير المدفوعة. وتقوم التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي بعد ذلك بمقارنة هذا الرقم بعدد الإدخالات المدفوعة المسجلة بالفعل بواسطة نظامها.

ووجد التقرير أن أكثر من 50 في المائة من عمليات التهرب من مترو الأنفاق تكون عبارة عن أشخاص يمشون عبر بوابة الطوارئ. يتبع هذا الرقم 20 في المائة ممن يفقزون أو يتسلقون البوابة الدوارة ، و 16 في المائة ممن ينزلقون عبر الفجوات و 12 في المائة يدخلون تحت الباب الدوار.

وأوضحت الصحيفة أن التكنولوجيا الجديدة - التي وجدت أن حوالي 16 في المائة من الراكبين يتهربون من الدفع ، وهو معدل أعلى من الذي تم قياسه بواسطة العدادات البشرية - تُستخدم أيضًا لتتبع كيف ومتى تحدث هذه المراوغات.

يقرأ التقرير: "نظرًا لأن هذه التكنولوجيا تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، فإنها توفر أيضًا بيانات حول كيفية زيادة التهرب وانخفاضه حسب الوقت من اليوم أكبر ارتفاع هو عادةً من الساعة 3 إلى 4 مساءً ، مع ارتفاعات أصغر خلال ساعات الذروة الصباحية."

وهكذا، ستطور الهيئة - لأول مرة - قدرة متزايدة على تحديد طفرات التهرب حسب المحطة ، حسب اليوم من الأسبوع ، والوقت من اليوم. وهذا بدوره سيدعم التجارب التي تعتمد على البيانات مع استراتيجيات إنفاذ جديدة.

وأكد متحدث باسم الهيئة لصحيفة "ذا هيل" أن التكنولوجيا الجديدة قيد الاستخدام وأشار إلى أنها لا تشارك المعلومات مع إدارة شرطة نيويورك.