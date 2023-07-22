"خليك مستعد" الكهرباء ممكن تفصل الساعة 11:50 دقيقة

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى وضعت خطة محكمة لتخفيف العبء على المواطنين وتقليل زمن الانقطاعات الناتجة عن تخفيف الأحمال بسبب نقص الوقود، كاشفا أن ضخ الغاز لمحطات الكهرباء بدأ يشهد انفراجة.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن خطة رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر تضمن تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بفصل التيار بالتناوب بدأ من منتصف الليل اليوم حسب الحاجة ولا تتعدى مدة الفصل ساعة متواصلة.

وأشار المصدر إلى أن الفصل الاضطرارى من المحتمل أن يبدأ قبل كل ساعة بعد منتصف الليل بـ10 دقائق و بعد بدء الساعة لمدة 10 دقائق وحد أقصى ساعة ،فعلى سبيل المثال أن تلجأ شركة التوزيع لفصل التيار الساعة 2:50 بعد منتصف الليل أو الساعة 2:10 دقائق بعد منتصف الليل و لمدة ساعة بعد أقصى وذلك بهدف أيضا الحفاظ على سلامة المواطنين ليأخذوا كافة الاحتياطات فى هذه التوقيتات.

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر اعلنت أنه سيتم تطبيق برنامج لتخفيف الأحمال بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية سيتم البدء فى تطبيقه بدأ من منتصف الليل اليوم لبدء فصل التيار مع مراعاة أن يتم البدء فى الفصل بمدة زمنية 10دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها وألا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار.

وناشدت الشركة القابضة لكهرباء مصر فى بيان لها اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، المواطنين عدم استخدام المصاعد خلال التوقيت الذى حددته شركات توزيع الكهرباء لفصل التيار حال الحاجة إليه والمقرر العمل بتوقيتات الفصل الجديدة اعتبارا من منتصف الليلة.