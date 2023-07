خروج قطار عن مساره فى ولاية مونتانا الأمريكية.. فيديو

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن السلطات المحلية، انحراف قطار من 25 عربة عن مساره قرب لوهافر بولاية مونتانا الأمريكية، دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأضافت أن إحدى عربات القطار كانت تحمل مادة خطرة لكنها "لم تتسرب".

وتداول على مواقع التواصل فيديو يظهر خروج القطار عن مساره الذى أدى إلى تعطل خط السكة الحديد الذي يمر به.

