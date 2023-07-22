حملة مفاجئة للتفتيش على محال الأطعمة والمأكولات بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية: السيد فلاح – صبري غانم

تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة تكثيف الحملات على المحال التجارية التي تقدم خدمات الأطعمة والمشروبات للمواطنين، بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الصحة بالإسماعيلية؛ لضمان تقديم منتجات آمنة حفاظًا على صحة المواطنين.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، حملة للتفتيش على رُخَص المحال التجارية، والتأكد من صلاحية الأطعمة والمأكولات التي تقدم للمواطنين، وذلك بقيادة اللواء وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وحضور المهندس محمد صابر، رئيس حي ثالث بمدينة الإسماعيلية، وممثلي مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية.

وتم تنفيذ الحملة بمنطقة محال حديقة الخالدين بشارع صبري مبدى بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، حيث تم أخذ عينات من الثلاجات لعدد 5 أصناف "لحوم مفرومة، سجق، كبدة، كبدة شرائح متبلة، كبدة متبلة"، وذلك لفحصها وسحب عينات منها لحين ورود النتيجة من معامل وزارة الصحة.

كما تم تحرير محضر نظافة صحية طبقًا للقرار رقم 96 لسنة 1967، والتوصية بالغلق لعدم وجود رخصة.



حملة للتفتيش على محال الأطعمة والمأكولات بحى ثالث (1)



حملة للتفتيش على محال الأطعمة والمأكولات بحى ثالث



حملة للتفتيش على محال الأطعمة والمأكولات