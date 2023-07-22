جمارك مطار القاهرة تضبط راكبين بحوزتهما مواد مخدرة

كتب محمود عبد الغني

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي في ضبط راكبين اجنبيين بحوزتهما مخدرات متنوعة.

الحالة الاولي كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الأردنية القادمة من عمان وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار حيث تم ضبط راكب أجنبي بحوزته ثلاث زجاجات بداخلهم زيت الماريجوانا المخدر بوزن 217 جراما واثنين برطمان بداخلهما عشب نبات الماريجوانا بوزن 190 جراما، واثنين تانك خاص بالسجائر الإلكترونية بداخلهم زيت الماريجوانا بوزن 20 جراما، واثنين سخان خاصين بالسجائر الإلكترونية.

تم الضبط بواسطة كل من اسلام رافت مأمور الجمرك و محمود سعيد جوهر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 وأحمد عمر عبد القادر مدير الجمرك.

والحالة الثانية كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الإيطالية القادمة من روما استوقف عبد الرحمن سيد مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه.

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد مدحت فهمي مأمور الجمرك و هاني مصطفي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب، قام ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 بتكليف احمد حمدي عبد العال و مروان محمود مامورا الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط 4 لفافات من علي شكل سجائر بداخلهم عشب نبات الماريجوانا المخدر.

أمر أسامة دياب مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 89 لسنة 2024 ضد الراكب الاول، كما أمر محمود عبد النبي عباس مدير الإدارة الاولي بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 90 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم 2 والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم احالة الراكبين للنيابة المختصة.