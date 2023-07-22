جامعة الإسكندرية تستقبل رئيس هيئة فولبرايت الأمريكية.. التفاصيل

الإسكندرية أسماء على بدر

استقبل مركز طه حسين للمكفوفين ب جامعة الإسكندرية ، رئيس هيئة الفولبرايت الأمريكية الدكتورة ماجى نصيف، وتم عمل ندوة تعتبر الأولى من نوعها للطلاب من ذوى الإعاقة وهى لتعريف الطلاب بالمنح المقدمة من الهيئة للدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية.

قام الدكتور إبراهيم عمارة من خرجى هيئة الفولبرايت بعرض تجربته الشخصية فى السفر والتعلم فى الخارج وكيف حصل على المنحة و تحدى الإعاقة البصرية واستكمل دراسات مابعد الدكتوراه فى الولايات المتحدة الأمريكية بتمويل من الهيئة ثم قامت الأستاذة بتول بعرض و شرح المنح المتاحة لهذا العام و شروط القبول.

فى نهاية الندوة تم الإجابة على جميع تساؤلات الطلاب و توزيع نسخ مطبوعة برايل تشرح المنح و الشروط مع العلم بوجود نسخ اخرى داخل المركز لمن يرغب من الطلاب فى قراءتها.

فى سياق آخر، استقبل مركز طه حسين للمكفوفين بجامعة الإسكندرية مديري مراكز الإعاقة ب 15 جامعة مصرية ونوابهم تحت رعاية