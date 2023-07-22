جامعة الإسكندرية تستقبل رئيس هيئة فولبرايت الأمريكية.. التفاصيل

استقبل مركز طه حسين للمكفوفين بجامعة الإسكندرية، رئيس هيئة الفولبرايت الأمريكية الدكتورة ماجى نصيف، وتم عمل ندوة تعتبر الأولى من نوعها للطلاب من ذوى الإعاقة وهى لتعريف الطلاب بالمنح المقدمة من الهيئة للدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية.
قام الدكتور إبراهيم عمارة من خرجى هيئة الفولبرايت بعرض تجربته الشخصية فى السفر والتعلم فى الخارج وكيف حصل على المنحة و تحدى الإعاقة البصرية واستكمل دراسات مابعد الدكتوراه فى الولايات المتحدة الأمريكية بتمويل من الهيئة ثم قامت الأستاذة بتول بعرض و شرح المنح المتاحة لهذا العام و شروط القبول.
فى نهاية الندوة تم الإجابة على جميع تساؤلات الطلاب و توزيع نسخ مطبوعة برايل تشرح المنح و الشروط مع العلم بوجود نسخ اخرى داخل المركز لمن يرغب من الطلاب فى قراءتها.
فى سياق آخر، استقبل مركز طه حسين للمكفوفين بجامعة الإسكندرية مديري مراكز الإعاقة ب 15 جامعة مصرية ونوابهم تحت رعاية
الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية و الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة والدكتور ة منى المعتز مدير مركز طه حسين.
وقال بيان اليوم إنه ضم الوفد رئيس جامعة دمنهور ، والدكتورة دينا محسن نائب مدير برنامج منح الجامعات الحكومية وذلك للتعرف على خبرات مركز طه حسين في إدارة شئون وخدمات الطلاب من ذوي الإعاقة بجامعة الإسكندرية.
وأضاف البيان أن هذه الجامعات بصدد انشاء مراكز لخدمات الطلاب من ذوي الاعاقة كمرحلة ثانية من اتفاقية التعاون بين هيئة الأميديست ووزارة التعليم العالي لانشاء مراكز اعاقة بالجامعات المصرية وبدء اللقاء باستقبال الضيوف والاجتماع بهم للاجابة على جميع تساؤلاتهم واستفسارتهم حيث إن مركز طه حسين من المراكز الرائده لتقديم الخدمات من ذوي الإعاقة في الجامعة المصرية.
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