جارديان: إضراب جديد لعمال السكك الحديدية فى بريطانيا للضغط من أجل تحسين الأجور

كتبت رباب فتحى

يواجه ركاب السكك الحديدية في جميع أنحاء بريطانيا يومًا آخر من الخدمات المحدودة والمعطلة ، حيث تنظم النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل إضرابًا ثانيًا لمدة 24 ساعة في غضون ثلاثة أيام في نزاع الأجور المستمر منذ فترة طويلة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أنه من المقرر أن تبدأ الخدمات في وقت متأخر من هذا الصباح وتنتهي في وقت مبكر من الليلة مع جداول زمنية مخفضة في جميع أنحاء إنجلترا على وجه الخصوص ، حيث يشارك حوالي 20 ألف موظف قطار يعملون لمشغلين متعاقدين مع وزارة النقل (DfT) فى الإضراب.

وتزامن الإضراب مع اليوم الأخير من توقف سائقى القطارات فى نقابة "أسليف" عن العمل الإضافي لمدة أسبوع، مما أدى إلى تفاقم الاضطراب للمسافرين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتعين على الركاب الذين يجبرون على ركوب السيارات والحافلات التعامل مع الطرق المزدحمة للغاية ، حيث من المتوقع أن تصل حركة المرور في العطلات من بداية العطلات المدرسية في إنجلترا وويلز إلى ذروتها يوم السبت ، وفقًا لتوقعات منظمة السيارات.

وسيطبق معظم مشغلي القطارات الـ 14 المتأثرين تقريبًا نصف جداولهم الزمنية العادية ، على الرغم من وجود اختلافات واسعة في مستويات الخدمة، كما ستؤثر الإضرابات على القطارات العابرة للحدود التي تخدم ويلز واسكتلندا، حيث لا يوجد خلاف مباشر على الموظفين.

وستعمل معظم خدمات السكك الحديدية الرئيسية في المطارات طوال النهار ، في واحدة من أكثر عطلات نهاية الأسبوع ازدحامًا لمغادرة الرحلات الجوية من المملكة المتحدة.