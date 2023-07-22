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تنسيق الجامعات 2023.. استمرار التسجيل لإجراء اختبارات القدرات بالكليات

السبت، 22 يوليو 2023 07:00 ص
تنسيق الجامعات 2023.. استمرار التسجيل لإجراء اختبارات القدرات بالكليات طلاب الثانوية العامة
كتب محمد صبحى

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يواصل موقع التنسيق الإلكتروني فتح باب التقديم لأداء اختبارت القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق ببعض الكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات. 

 

ومن المقرر ان يستمر باب التسجيل وذلك حتى يوم الخميس الموافق 3 أغسطس القادم بدلا من 27  يوليو الجارى، وذلك في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمى على مصالح الطلاب، وتعويضًا عن أيام العطلات الرسمية خلال شهر يوليو الجارى. 

 

وتُجرى اختبارات القدرات في عدد من الكليات ذات الطابع العملي التطبيقي مما يتطلب من الطالب امتلاك مهارات واستعدادات خاصة تُمكنه من التفوق الدراسي في هذا المجال، وهذه الكليات هي: (كليات الفنون الجميلة (تخصص فنون)، وكليات الفنون الجميلة (تخصص عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية، وكليات التربية الفنية، وكليات التربية الموسيقية، وكليات التربية النوعية أقسام (التربية الفنية، والتربية الموسيقية، والمسرح التربوي)، وكليات التربية الرياضية، وشُعب (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية جامعة السويس).


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