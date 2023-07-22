تفاصيل سقوط "ديلر" فى المطرية.. كمين حاصره بمحيط مسكنه قبل ترويج الحشيش

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف مسجل خطر ألقى رجال المباحث القبض عليه في المطرية، وبحوزته مواد مخدرة، وسلاح ناري، بالاتجار بالمضبوطات، وذكر أنه يستخدم السلاح والطلقات النارية المضبوطة بحوزته، بقصد الدفاع عن نفسه، خلال ترويج بضاعته.

أضاف المتهم أنه يروج المواد المخدرة بين عملائه بمحيط مسكنه في المطرية، حيث يتواصل معهم هاتفيا، لتحديد أماكن تسليمهم المواد المخدرة، وأشار أنه يتاجر بعدة أنواع من المخدرات، أبرزها الحشيش.

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، تم إحالته إلى النيابة، التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه، وعُثر بحوزته على (كمية من الحشيش المخدر – فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى، وتم إحالته إلى النيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.