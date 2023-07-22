تعرف على أعراض الحساسية الموسمية.. منها دموع العينين

كتبت فاطمة خليل

الحساسية الموسمية، والتي تسمى أيضًا حمى القش أو التهاب الأنف التحسسي، هي حالة شائعة تؤثر على ملايين الأشخاص وهي ناتجة عن رد فعل تحسسي لدورة نمو النباتات والعفن. أثناء نموها ، تطلق النباتات والعفن حبوب اللقاح والجراثيم في الهواء. عندما تتنفس حبوب اللقاح والجراثيم ، يمكن أن يسبب التهابًا وتهيجًا وأعراضًا أخرى، في هذا التقرير نتعرف على أعراض الحساسية الموسمية وأسبابها، بحسب موقع هيلث بارتنر.

بالنسبة للبعض ، قد تكون الأعراض مجرد حالة عطس مرتين في السنة. لكن بالنسبة للآخرين ، يمكن أن تسبب الحساسية الموسمية الاحتقان. سيلان الأنف وحكة. عيون دامعة وصداع وأكثر لأسابيع أو شهور في كل مرة. ما هي علامات الحساسية الموسمية؟ تتضمن علامات وأعراض الحساسية الموسمية الشائعة ما يلي: تتضمن علامات وأعراض الحساسية الموسمية الشائعة ما يلي:

حكة أو دموع أو احمرار في العين

دوائر تحت العينين

حكة في الفم أو الأنف أو الحلق

سيلان أو انسداد الأنف

نزيف من الأنف إلى أسفل الحلق (بالتنقيط الأنفي الخلفي)

فقدان مؤقت للشم

صداع

العطس

سعال جاف

التعب (بسبب صعوبة النوم من أعراض أخرى)

حكة أو التهاب الحلق (نادرًا)

الشخير (بسبب الاحتقان) كيف تعرف أن لديك حساسية موسمية؟ يمكن لطبيب أو طبيب الرعاية الأولية أو أخصائي الحساسية تقديم تشخيص رسمي للحساسية. وللقيام بذلك ، يوصون عادةً باختبار الحساسية.

اختبار وخز الجلد هو الطريقة الأكثر شيوعًا لاختبار الحساسية. وبينما يبدو أنه قد يسبب اللسع ، فإن اختبار الجلد ليس مؤلمًا. أثناء الاختبار ، يتم وخز جلدك برفق بمسببات الحساسية المشتبه بها ثم يتم مراقبتها بحثًا عن ردود الفعل التحسسية. إذا كنت تعاني من حساسية تجاه أحد مسببات الحساسية ، فسوف تصاب بكدمة بارزة أو خلية في مكان الخدش. يمكن اختبار مجموعة متنوعة من مسببات الحساسية.

إذا كنت تعاني من أعراض ولكنك غير متأكد من إصابتك بالحساسية ، فابدأ بتحديد موعد مع طبيب أو طبيب رعاية أولية. يمكن لطبيبك تقييم الأعراض الخاصة بك وتوصيلك بأخصائي الحساسية إذا لزم الأمر.