تحليق 23 رحلة بالون طائر غرب الأقصر ومنع رحلتين من الخروج لهذا السبب.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد أرض مطار رحلات البالون الطائر بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، تحليق الرحلات بصورة طبيعية حيث خرجت بسماء البر الغربي 23 رحلة بالون أقلت على متنها أكثر من 380 سائحا من حول العالم، وتقرر منع رحلتين من الخروج كانت على متنها 84 سائح عقب تقديمهم شكاوى لسلطة الطيران المدنى للمطالبة بالتحليق من مواقع أرضهم فى قلب مطار البالون.

ومن جانبه صرح عبد الرؤوف عبد القادر أحد مسئولى شركات البالون بالأقصر، إنه خرجت رحلات البالون الطائر بصورة طبيعية صباح اليوم السبت، موضحاً إنه يضم أرض مطار البالون الطائر أراض مخصصة لـ19 شركة بالون طائر، وكل شركة خرجت بالسائحين لديها بصورة طبيعية، ولكن تم منع رحلتين من الخروج اليوم بعد تقديمهم شكاوى لسلطة الطيران المدنى للمطالبة بالتحليق من مواقع أرضهم فى قلب مطار البالون، موضحاً إنه من الخامسة فجراً تستعد الشركات للحصول على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، ويتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، وكذلك ضرورة ارتداء الكمامات قبل الإقلاع لحماية الجميع من العدوى بعد أزمة كورونا، ويتم البدء فى الإقلاع للسماء وتصل الرحلات لارتفاع 650 متر بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة، موضحاً أنه يتم الاستمتاع بمعابد الملكة حتشبسوت ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالى ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى.

ويضيف عبد الرؤوف عبد القادر لـ"اليوم السابع"، إنه تبدأ تلك المغامرة الساحرة مع الأجانب فى تلك الرحلة المبهجة بعد الفجر بإحضار السياح من الفنادق والمراكب التى يقيمون بها فى الرابعة ونصف فجراً، ويتم تقديم لهم الإفطار بالشاى والقهوة للتأكيد على حسن الضيافة، ويتم الإنتقال المراكب النيلية للبر الغربى وسط أجواء من المتعة والبهجة والغناء فى قلب المراكب، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزبائن من حول العالم ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريق خاصة ومختلفة تماماً.



السياح يستمتعون برحلات البالون الطائر غرب الأقصر



تحليق أكثر من 50 رحلة بالون طائر غرب الأقصر