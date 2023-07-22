تحصين 22 ألفا و110 رؤوس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالجيزة

كتبت - مرام محمد

كشفت مديرية الطب البيطري بالجيزة أنه بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة أعمال الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع، انطلقت فعاليات الحملة بكافة قرى المحافظة خاصة قرى مبادرة حياة كريمة منذ يوم السبت الموافق 15 يوليو 2023؛ لخدمة المربين من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية والأمن الغذائي.

وقالت المديرية إن جهود الحملة نجحت خلال الأسبوع الأول منذ بدء العمل في تحصين 22110 رؤوس ماشية وأغنام ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، وذلك تحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، مؤكدة استمرار فعاليات الحملة لدعم المربي وتنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية.

وأشارت مديرية الطب البيطري بالجيزة، إلى أن اللجان مجهزة باللقاحات اللازمة وتضم لجاناً ثابتة وأخرى متحركة تنتقل من بيت لآخر لتغطية كل القرى والتوابع طوال فترة الحملة، لافتة إلى أنه يتم خلال الحملة التوعية بأهمية التأمين على الماشية وترقيم وتسجيل كل حيوان محصن ببطاقة وتدوين تاريخ التحصينات لكل حيوان؛ للحفاظ على ممتلكات المربين من الثروة الحيوانية.