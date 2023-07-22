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تحرير مخالفات لتاجر خردة ومواطن يربى أغناما بمنزله فى حملة بيئية بشوارع الأقصر

السبت، 22 يوليو 2023 11:47 ص
تحرير مخالفات لتاجر خردة ومواطن يربى أغناما بمنزله فى حملة بيئية بشوارع الأقصر تحرير مخالفات فى حملة بيئية بشوارع مدينة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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نفذت إدارة شؤون البيئة بمدينة الأقصر، حملة تفتيش بيئية موسعة، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر وتحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، وطارق يوسف سعد الله مدير إدارة شؤون البيئة، وذلك في إطار تكليفات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر بيئة ومحضر نظافة عامة ومحضر إشغال طريق ضد تاجر خردة في شارع 25 بمنطقة البغولة بحي شرق، لإشغاله الطريق بكميات من الخردة، وتم التحفظ على ميزان ديجيتال، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالف.

كما قامت الحلمة بمعاينة شكوى بجوار كنيسة ماري جرجس بالسواقي بمنطقة شرق، حيث تبين قيام أحد الأشخاص بتربية رؤوس ماشية وانبعاث روائح كريهة، وتم إزالة المخالفة من داخل الكتلة السكنية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية كما تمت معاينة شكوى بمنطقة السبتية بحى شمال حيث تبين قيام أحد الأشخاص بتربية أغنام وماعز في الدور الأول علوي داخل كتلة سكنية وانبعاث روائح كريهة، وتمت إزالة المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

فيما قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، حملة برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي، وتحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، للعمل على إيقاف أعمال حالتين بناء مخالف في المهد بمنطقتي شمال وشرق مدينة الأقصر، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالمرور الدائم والمتابعة المستمرة، وضرورة التصدي لأعمال البناء المخالف وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

ومن جانبه، يقول اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مجلس مدينة الأقصر، إنه أسفرت الحملة بمنطقة نجع بدران بحي شمال عن إيقاف أعمال بناء قواعد خرسانية بمسطح 150 م وذلك بحضور عصام عبد الراضى وكيل إدارة المتابعة الميدانية، كما أسفرت الحملة بمنطقة نجع الخطباء بحى شرق، عن إزالة بناء مخالف عبارة عن قواطيع بالدور الثانى علوى بمسطح 90 م، وتحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تحرير مخالفات فى حملة بيئية بشوارع مدينة الأقصر
تحرير مخالفات فى حملة بيئية بشوارع مدينة الأقصر

 

حملة بيئية بشوارع مدينة الأقصر تحرر محضر لتاجر خردة
حملة بيئية بشوارع مدينة الأقصر تحرر محضر لتاجر خردة

 

مخالفة تربية مواشي فى مدينة الأقصر
مخالفة تربية مواشي فى مدينة الأقصر

 


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