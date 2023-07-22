تجديد حبس سيدة متهمة بقتل ابنة زوجها فى دمياط 15 يوما

دمياط - هيثم مراد

أمرت نيابة بندر دمياط، بحبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامها بقتل ابنة زوجها عمدا، وباشرت النيابة العامة في دمياط التحقيقات الخاصة بالواقعة صباح اليوم، في حضور المتهمة داخل مجمع محاكم دمياط.

وتعود تفاصيل الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا أفاد مقتل طفلة تدعي "قمر . ن .م"، البالغة من العمر عشر سنوات ومقيمة بقرية شط جريبة وسط دمياط، وعلى الفور تحركت قوة من قبل قسم شرطة ثان دمياط لموقع البلاغ، بإجراء التحريات تبين قيام زوجة أبيها بارتكاب الواقعة والتخلص من الطفلة داخل مسكنها، مستخدمة أداة حادة، كما تبين إصابة المجنى عليها بعدة طعنات نافذة بالصدر وكذلك جروح قطعية بالرقبة أودت بحياتها.

وقامت الأجهزة الأمنية بالتحفظ على المجنى عليها واقتيادها لمقر قسم شرطة ثان دمياط، للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكشفت التحقيقات قيام السيدة مرتكبة الواقعة بالتخطيط من أجل التخلص من الطفلة "قمر" وذلك حسب اعترافاتها بالتحقيقات، إضافة إلي محاولتها التخلص منها أكثر من مرة قبل أن تقدم على قتلها، كما قامت مرتكبة الحادث بتمثيل الجريمة أمس الأول في حضور مكثف لرجال الأمن.