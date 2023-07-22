اليوم السابع
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بيطرى: الاستعجال فى "تحمير" الهمبورجر والكفتة يزيد احتمال التسمم الغذائى

السبت، 22 يوليو 2023 08:00 ص
بيطرى: الاستعجال فى "تحمير" الهمبورجر والكفتة يزيد احتمال التسمم الغذائى لحوم مصنعة
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور أحمد حمدى، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بسوهاج، إنه كلما تم الاستعجال فى قلى "تحمير" الكفتة أو الهمبورجر أو أي شكل من أشكال اللحوم المفرومة، كلما زادت احتمالية الإصابة بالتسمم الغذائى.
 
وأوضح حمدى، أن خطورة اللحوم المفرومة تكمن فى كونها تحتفظ ببعض بقايا السوائل أو الدماء، وذلك بخلاف أن فرم اللحم يوزع البكتيريا والملوثات على كل أجزاء اللحم، مشيرا إلى أن أشهر أنواع البكتريا التى تكون موجودة بداخلها هى: السالمونيلا والكولستريديم، وفى حال كانت اللحم المفروم متجمدة فأن ذلك يعنى أن عدد البكتيريا أكثر وستبقى أكثر بكثير إذا كان مصدر المفروم هو لحوم مجمدة فى الأساس.
 
وأضاف مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بسوهاج،: استعجالنا فى التحمير مثلما يحدث فى المطاعم أو حتى المنازل، ويتم تناول اللحوم ناقصة سواء، أو وضح لحوم نيئة فى نفس الإناء أو الـ"الطاسة" التى يتم فيها التحمير بالفعل، فإن ذلك ينقل البكتريا من الذى استوى للنيئ، وذلك من أهم أسباب التسمم الغذائي الذى يحدث، مشيرا إلى ضرورة عدم الاستعجال وترك فرصة حتى تنضج جيدا اللحوم، ثم يتم إزالتهم، وإضافة اللحوم الجديدة النيئة حتى تنضج جيدا.

اللحوم

اللحم المفروم

التسمم الغذائى

اسباب التسمم الغذائى



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