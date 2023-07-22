بلومبرج: تأجيل زيارة وزير الخارجية البريطانى للصين

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أرجأ وزير الخارجية البريطانى جيمس كليفرلى زيارته للصين هذا الشهر إلى موعد غير محدد بسبب غياب نظيره الصينى تشين جانج عن الساحة الدولية.

وذكرت مصادر مطلعة فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن غياب وزير الخارجية الصينى كان السبب الرئيسى للتأجيل، فيما أشار مصدر أخر إلى أن ذلك كان أحد دوافع التأجيل.



وقالت الوكالة إن الجانبين يبحثان الآن عن مواعيد بديلة لكبار المسؤولين للقاء بينما رفضت وزارة الخارجية البريطانية التعليق.



وأشارت بلومبرج إلى أن تشين قانج شوهد آخر مرة علنًا فى 25 يونيو ، عندما عقد اجتماعا مع مسؤولين من روسيا وسريلانكا وفيتنام .



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وان وين بين يوم 11 يوليو إن تشين قانج لم يسافر إلى جاكرتا لحضور فعاليات الآسيان "بسبب مشاكل صحية " .



وقالت وزارة الخارجية الصينية إن وانج يى حل مكان زميله وتوجه إلى العاصمة الإندونيسية لحضور الاجتماعات.