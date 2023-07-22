اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بلغاريا ترسل مدرعات إلى أوكرانيا للمرة الأولى

السبت، 22 يوليو 2023 02:00 ص
بلغاريا ترسل مدرعات إلى أوكرانيا للمرة الأولى حرب روسيا وأوكرانيا
أ ش أ

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قررت بلغاريا إرسال 100 عربة مدرعة إلى أوكرانيا للمرة الأولى، بعد أن أحجمت عن مساعدة كييف بشكل مباشر بسبب العلاقات التاريخية القوية مع روسيا.
 
ووافق البرلمان البلغاري بأغلبية ساحقة (148 مقابل 52 ضد) على هذا الاقتراح المقدم من قبل الحكومة الجديدة الموالية لأوروبا، التي بدأت استراتيجية جديدة، على عكس الحكومات المؤقتة السابقة التي كانت حريصة على عدم التدخل في الأزمة حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية الجمعة.
 
وسترسل بلغاريا دبابات "بي تي ار - 60 اس" السوفيتية القديمة ذات التصميم السوفيتي، التي اقتنيت في الثمانينيات دون أن تستخدم، فيما ستحصل في المقابل على M1117 الأمريكية.
 
وتمتلك بلغاريا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، مخزونا كبيرا من المعدات والأسلحة السوفيتية، كما تنتج الذخيرة أيضا.
 
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد زار صوفيا في أوائل يوليو لمناقشة تسريع التسليم، حيث أعلنت الحكومة البلغارية منذ الزيارة عن حزمة مساعدات غير مسبوقة، ربما ستشمل أسلحة وقذائف، علما أنها لم ترغب في تقديم تفاصيل لأن الموضوع منقسم للغاية في البلاد.

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