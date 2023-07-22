اليوم السابع
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السبت، 22 يوليو 2023 03:59 م
أكرم القصاص
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بغداد: مغادرة القائم بالأعمال العراقي من السويد بسبب الإساءة للمصحف الشريف

السبت، 22 يوليو 2023 03:21 م
بغداد: مغادرة القائم بالأعمال العراقي من السويد بسبب الإساءة للمصحف الشريف علم العراق
أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، مغادرة القائم بالأعمال العراقي في السويد، على خلفية قيام اللاجئ العراقي سلوان موميكا، بالتجاوز على المصحف الشريف مرارًا أمام مقر السفارة العراقية في ستوكهولم.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، أنه عملاً بتوجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ، وتنفيذاً للإجراءات التي تعمل عليها وزارة الخارجية في هذا الشأن، غادر القائم بالأعمال العراقي مملكة السويد.

يأتي ذلك على خلفية إقدام المدعو سلوان موميكا بتمزيق نسخة من القرآن والعلم العراقي أمام سفارة بغداد لدى ستوكهولم، في واقعة هي الثانية للشخص نفسه أواخر يونيو الماضي، عقب سماح السلطات السويدية له باستهداف مقدسات المسلمين.

 


الإساءة للمصحف الشريف

المصحف الشريف

بغداد

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