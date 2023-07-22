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انتشار أمنى باستاد برج العرب لتأمين نهائى كأس رابطة الأندية المصرية

السبت، 22 يوليو 2023 02:27 م
انتشار أمنى باستاد برج العرب لتأمين نهائى كأس رابطة الأندية المصرية فريق المصرى، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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انتشر رجال الأمن باستاد برج العرب بالاسكندرية لتأمين نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم بين النادي المصري وسيراميكا، مساء اليوم السبت، في المباراة المرتقبة بين الفريقين.
 
وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرقا أمنية لتأمين دخول الجماهير واللاعبين وطاقم التحكيم، وتأمين لحظات التتويج.
 
ومنذ تأسيسه في عام 1920، حصد النادي المصري 22 لقباً، بواقع 17 لقب دوري منطقة القناة، لقب كأس الاتحاد المصري، 3 ألقاب كأس السلطان، بطولة النخبة العربية مرة واحدة، وبطولة كأس مصر مرة واحدة.
 
ومنذ تتويج المصري بلقب كأس مصر نسخة 1998، غاب الفريق البورسعيدي عن منصات التتويج لمدة بلغت 25 عاماً، ويبحث الفريق الأخضر المتعطش للألقاب عن العودة لمنصات التتويج خلال مواجهة سيراميكا المرتقبة.
 
 

المصرى

سيراميكا

اخبار الحوادث

المجموعة الافريقية

دخول الجماهير



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