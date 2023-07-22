النيابة العامة بالإسكندرية تحقق فى حريق محطة الرمل وتستمع لشهود الواقعة

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تباشر نيابة العطارين في الإسكندرية، التحقيق فى واقعة نشوب حريق، بالمنطقة التجارية بميدان محطة الرمل وسط، والتي أسفرت عن احتراق عدد 4 محلات تجارية وقاعة أفراح ومناسبات دون إصابات بين المواطنين .

وأجرى فريق من النيابة العامة معاينة لموقع الحادث واستمع لشهود الواقعة، وتبين من المعاينة نشوب النيران بعقار بميدان محطة الرمل يوجد بها عدد من المحلات التجارية ، للعقار محل الواقعة وتبين أنه مكون من طابق ارضي وطابق علوي به عدد من المحلات التجارية، حيث نشب الحريق في محل لبيع الألبان وامتدت النيران الي المحلات المجاروة وقاعة الافراح والمناسبات في الطابق العلوي ومحل لبيع النظارات ومطعم ومحمصة.

وأمرت النيابة العامة، بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق وتحديد بدايته ونهايته ورفع أثاره للوقوف على أسبابه، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستعجال تقرير الحماية المدنية، والاستعلام من الحى عن تراخيص المحال التجارية، ومدى تطبيق إجراءات السلامة المهنية والأمن الصناعى من عدمه، وسؤال شهود الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة العطارين، يفيد بوقوع حريق هائل بمنطقة محطة الرمل بمحلات تجارية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة العطارين، ورجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء ،رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وعدم امتداده إلى المحلات التجارية المجاورة، وتبين من المعاينة الأولية للحريق تفحم محل لبيع الأرز واللبن والجيلاتي ومحل نظارات بمدخل العقار وكذلك تفحم قاعة أفراح في الطابق الأول، كما تبين التهام النيران لأجزاء من مطعم ومحمصة مجاورين لمكان اندلاع الحريق ، وأن الحريق اندلع في حدود الساعة الرابعة وربع فجر اليوم، وتحرر محضرا بالواقعة، وتم العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.