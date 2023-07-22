اليوم السابع
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النيابة الإدارية تهنئ الرئيس السيسي بحلول ذكرى ثورة 23 يوليو

السبت، 22 يوليو 2023 11:32 ص
النيابة الإدارية تهنئ الرئيس السيسي بحلول ذكرى ثورة 23 يوليو الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب عبد الله محمود

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يتقدم المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن جموع السيدات والسادة المستشارين، أعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهاني، للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ولشعب مصر العظيم، وأبطاله من رجال القوات المسلحة، بمناسبة حلول ذكرى الثالث والعشرين من يوليو.

وأكد المستشار حافظ عباس، على أن ثورة يوليو المجيدة، شكلت علامة مضيئة في تاريخ مصر، فيها التف الشعب المصري، بكل طوائفه، حول قادة الثورة، فسطروا ملحمة تاريخية، رسخت مفاهيم العدالة الاجتماعية، وحققت الاستقلال، والكرامة، والعزة، التي يحيا بهم كل مصري في وطنه الغالي.

 


النيابة الإدارية

ثورة يوليو

تهنئة ثورة يوليو

تهنئة الرئيس



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