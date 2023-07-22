السيطرة على حريق داخل فيلا فى مصر الجديدة

كتب عبد الرحمن سيد

أخمدت قوات الحماية المدنية، حريق نشب داخل فيلا بمنطقة مصر الجديدة دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا يفيد نشوب حريق داخل فيلا بمنطقة مصر الجديدة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتى إطفاء وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وفي ذات السياق تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع اللبودى من ترعة الزمر بمنطقة العمرانية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى العمرانية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه .