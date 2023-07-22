السجن 5 سنوات لمزارعين باعوا 4 أفدنة بمحررات مزورة فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الجواد يس حسن رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار احمد رضوان ابراهيم، والمستشار عصام محمد عبد العزيز، وسكرتير المحكمة ممدوح رفعت، بالسجن 5 سنوات لكل من " ب.ح.ع" و" أ.ع.ع"، لاتهامهم بالتزوير فى محررات رسمية.

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 170 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الاموال العامة، بقيام المتهمين بالتزوير فى محررات رسمية.

كشفت تحريات ضباط مكافحة الأموال العامة، حل كون المتهمان " ب.ح ع" مزارع و" ا.ع.ع" مزراع، ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى توكيل رقم 3456 ثوثيق العامرية، عن طريق الحذف وتعديل أطراف التوكيل وتغير صيغة البيان من اثنين فدان إلى 4 افدنه وست قراريط، وتقابل المتهم الأول مع المجنى عليه " ج.ه.ح" تاجر، وعرض عليه شراء قطعة الأرض بقرية بغداد بمساحة 4 افدنه وستة قراريط وتوجه رفقته للأرض لإجراء المعاينة واتفق على إتمام عملية الشراء، وادعى المتهم الأول أنه وسيط فى عملية الشراء وان المتهم الثانى هو المالك الفعلى للأرض محل البيع، وتحصلوا عل مبلغ مالى قدرة 240 الف جنيه كضمان عملية الشراء، وقدموا المحررات المزورة، وحرروا عقد شراء للأرض وتحصوا على مبلغ 260 الف جنيه، كما حررت سندات دين إيصالات أمانة لعدد 4 إيصالات قيمة كل منهم منفردا 250 ألف جنيه، وعقب اشتباه المجنى عليه فى التوكيل حرر بلاغا بتلك الواقعة، وتبين أن تلك الأرض مملوكة لشخص آخر، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهمين.