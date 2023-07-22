اليوم السابع
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السبت، 22 يوليو 2023 04:03 م
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السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج

السبت، 22 يوليو 2023 03:36 م
السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج حبس- أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "أ.ى.ا"عامل بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بسرقة المجنى عليه ""م.ا.ع"  بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز البلينا.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا، عندما تلقى رئيس مباحث المركز بلاغا من المجنى عليه، بأنه أثناء سيره فى الطريق العام بدائرة المركز قام المتهم بإيقافه وتهديده بسلاح أبيض كان بحوزته، واستولى منه على هاتفه المحمول  ومتعلقاته تحت تهديد السلاح، وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة أقوال المبلغ وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
 
 
 

 


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