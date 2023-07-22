السجن المؤبد لمتهمين بترويج الهيروين فى مدينة نصر

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بالسجن المؤبد والغرامة نصف مليون جنيه بتهمة ترويج الهيروين في مدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد و باهر بهاء الدين صادق وأمانة سر محمد طه.

أمر الإحالة للمتهمين كشف أنهما حازا وأحرزا جوهر مخدر الهيروين.

وكشفت شهادة معاون مباحث قسم ثالث مدينة نصر، بالتحقيقات أنه وبناءً علي المعلومات الواردة والتي تفيد اتجار المتهمين باالمواد المخدرة، انتقل إلى محل تواجدهما رفقة مصدره السري وأجري المصدر معهما عملية شراء جوهر الهيروين المخدر، وعادا إليه حاملا لفافة بلاستيكية تحوي مسحوق بيج اللون يشبه جوهر الهيروين المخدر، فقام بضبطهما وتفتيشهما عثر مع كل منهما علي عدد 9 لفافات بلاستيكية كل منهما ذات الجوهر المخدر باجمالي 18 لفافة، بمواجهتهما أقرا بإحرازه بقصد الاتجار.