اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس الفلبينى يوافق على رفع حالة طوارئ المتعلقة بكورونا فى أنحاء البلاد

السبت، 22 يوليو 2023 07:05 م
الرئيس الفلبينى يوافق على رفع حالة طوارئ المتعلقة بكورونا فى أنحاء البلاد فرديناند ماركوس الابن
أ ش أ

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وافق الرئيس الفلبينى، فرديناند ماركوس الابن، على رفع حالة طوارئ المتعلقة بالصحة العامة والتى فرضت فى بلاده لمواجهة مرض "كوفيد-19".

وأشار ماركوس - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى إس - سى بى إن" اليوم /السبت/ - إلى أن إلغاء جميع الأوامر السابقة، والمذكرات، والقرارات التى كانت سارية المفعول فقط خلال حالة الطوارئ الصحية، ولن يكون لها أى أثر بعد الآن.


وقال: بينما لا يزال كوفيد -19 "مصدر قلق خطير لبعض الفئات السكانية"، إلا أن الفلبين قد حافظت على نظام رعاية صحية كافى ومعدلات منخفضة لاستخدام أسرة المستشفيات.


وأعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس - فى مايو الماضى - أن جائحة كورونا لم تعد تمثل حالة طوارئ صحية عالمية، لكنه مازال ينتشر ولم يُهزم بعد، ومازال خطيرا.

 

 


فرديناند ماركوس الابن

الفلبين

كورونا

فيروس كورونا



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