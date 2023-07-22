اليوم السابع
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السبت، 22 يوليو 2023 08:08 ص
أكرم القصاص
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الجيش الكوري الجنوبى: كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر

السبت، 22 يوليو 2023 08:00 ص
الجيش الكوري الجنوبى: كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر الجيش الكورى الشمالى
وكالات

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أفادت وكالة "يونهاب" نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي بأن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز على البحر الأصفر يوم السبت.

وعملت سلطات المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية على تحليل عمليات الإطلاق، التي حدثت في حوالي الساعة 4:00 صباحا (بالتوقيت المحلي)، لمعرفة المزيد عن نوع الصواريخ التي تم إطلاقها وتفاصيل أخرى وفقا لهيئة الأركان المشتركة.

وجاء الإطلاق بعد ثلاثة أيام من إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى في البحر الشرقي.


كوريا الشماليه

كوريا الجنوبيه

البحر الاصفر

اليابان

الصين

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