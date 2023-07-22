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البابا تواضروس يستقبل رئيس الطائفة الكلدانية في مصر

السبت، 22 يوليو 2023 10:54 م
البابا تواضروس يستقبل رئيس الطائفة الكلدانية في مصر البابا تواضروس يستقبل رئيس الطائفة الكلدانية في مصر
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة اليوم السبت، الخور أسقف بولس ساتي للفادي الأقدس المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة الكلدانية في مصر، وذلك في إطار متابعة قداسته لأزمة الكنيسة الكلدانية في العراق.
 
ورحب قداسة البابا في بداية اللقاء بضيفه ثم استعرض معه تطورات الأوضاع الراهنة المتعلقة بالكنيسة الكلدانية بالعراق.
 
وأطمأن قداسة البابا على أحوال غبطة الكاردينال لويس روفائيل ساكو بطريرك الكلدان في العراق والعالم وبعث لغبطته تحية السلام والمحبة، مؤكدًا أنه يصلي من أجل استقرار أوضاع الكنيسة الكلدانية في العراق.
 
 

الكنيسه الكلدانيه

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى



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