الاستماع لأقوال المصابين فى حادث الطريق الصحراوى بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال المصابين، في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي، لكشف ملابسات الحادث، وتبين اصطدام سيارة ميكروباص، بأخرى ملاكي، مما أدى لإصابة 8 أشخاص من مستقلى السيارتين.

وأجرى رجال المباحث معاينة لموقع الحادث، وإعداد تقرير بالتلفيات التي لحقت بالسيارتين، وأشار التقرير الطبي الخاص بالمصابين، إلى استقرار حالتهم الصحية.

واستمع رجال المباحث لأقوال سائق الميكروباص، وقائد الملاكى، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغا لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث مروري بالطريق الصحراوى، اتجاه الفيوم، حيث توجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

تم نقل المصابين إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، وإزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.