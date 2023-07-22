الأردن.. تطورات جديدة في قضية هزت البلاد

وكالات

قرر ذوو الطالبة الأردنية الراحلة، إيمان إرشيد، إسقاط كافة حقوقهم العشائرية والجزائية بحادثة مقتل ابنتهم أثناء تواجدها في جامعتها، "إكراما لله وللملك وللجاهة الكريمة".

وجاء ذلك في صك العطوة العشائرية التي توجهت إلى ذوي الطالبة إرشيد، على رأسها القاضي العشائري الشيخ طه العجارمة.

وأعلن والد الطالبة الراحلة إيمان إرشيد، عبر منشور في "فيسبوك"، أن عطوة عشائرية ستكون مساء اليوم الجمعة، في منطقة ماركا الجنوبية بالعاصمة عمّان.

وتجدر الإشارة إلى أن إيمان إرشيد (21 عاما)، طالبة التمريض في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، تعرضت لإطلاق نار (5 رصاصات) داخل الحرم الجامعي، حيث لاذ مطلق النار بالفرار، فيما أوضحت مديرية الأمن العام حينها أن الفتاة "أسعفت إلى المستشفى بحالة سيئة، وأن القاتل لاذ بالفرار وبوشرت التحقيقات لتحديد هويته وإلقاء القبض عليه".

وفارقت الفتاة الحياة لاحقا متأثرة بإصابتها، حيث أشار الناطق باسم مديرية الأمن حينها إلى أن هوية القاتل قد حددت، مؤكدا أنه "خطط لجريمته وحاول قدر الإمكان إخفاء هويته وأثره عبر أساليب مضللة".

وأضاف المصدر نفسه أن "منزله وعدة مواقع قد تعرضت للمداهمة، ولم يعثر عليه هناك"، وأن البحث عنه ما يزال جاريا.

ولفت الأمن العام، بعد ذلك بأيام، إلى تحديد مكان قاتل الشابة في إحدى الجامعات الخاصة، موضحا أنه لدى محاصرته من قبل رجال الأمن أطلق النار على نفسه.